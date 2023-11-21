خبر في الجول - موقف الجزيري من التواجد مع الزمالك أمام أبو سليم

شهدت إصابة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك تطورا إيجابيا في الآونة الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن الجزيري سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة المقبلة أمام أبو سليم الليبي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

ويخضع المهاجم التونسي لاختبار طبي أخير اليوم -الثلاثاء- يشارك بعده بنسبة كبيرة في التدريبات الجماعية.

بعد ذلك سيقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، تواجد الجزيري في المباراة من عدمه.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية للكونفدرالية بجانب كل من ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.