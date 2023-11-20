لا جازيتا: روما منفتح لرحيل سمولينج إلى السعودية

تزداد احتمالية رحيل كريس سمولينج لاعب روما عن نادي العاصمة إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدتت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ذئاب العاصمة على استعداد لانتقال لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة أن رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني لروما في رحيل المدافع الإنجليزي تكمن في الإصابة التي يعاني منها الآن منذ 69 يوما.

وشارك سمولينج في 3 مباريات فقط رفقة روما خلال الموسم الجاري.

وكان روما يرغب بشدة في تجديد تعاقد سمولينج، فظل يفاوضه طوال الموسم الماضي لتمديد العقد حتى جدده قبل نهايته بفترة قصيرة.

ويمتد عقد سمولينج الجديد حتى عام 2025.

من البديل؟

حسبما ذكرت الصحيفة فإن مورينيو اختار التعاقد مع مالانج سار مدافع تشيلسي.

ولم يلعب المدافع الفرنسي أي مباراة مع الفريق اللندني خلال الموسم الجاري.

ويريد السبيشال وان إعادة إحياء المدافع البالغ من العمر 24 عاما مرة أخرى رفقته.

وانتقل سار إلى تشيلسي في موسم 2020-2021 من نيس، ومن ثم أُعير إلى بورتو وموناكو قبل أن يعود مرة أخرى الموسم الحالي إلى تشيلسي.