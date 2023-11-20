خبر في الجول - مواعيد تسليم قوائم كأس أمم إفريقيا.. تعديل أول من نوعه وغرامة للمخالفين

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 19:36

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحادات المحلية المشاركة في كأس أمم إفريقيا بمواعيد تسليم القائمة الأولية والنهائية للبطولة.

وعلم FilGoal.com أن كاف حدد 14 ديسمبر كموعد نهائي لتسليم القائمة الأولية المكونة من 55 لاعبا.

على أن يتم تسليم القائمة النهائية في موعد أقصاه 3 يناير.

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والقائمة المتعارف عليها من 23 لاعبا، سيكون متاحا فيها -اختياريا- لأي منتخب أن يضيف إليها حتى 4 لاعبين إضافيين، بحد أقصى 27 لاعبا.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أن كاف أبلغ الاتحادات بتحمله لنفقات سفر 23 لاعبا فقط، على أن يتكفل الاتحاد المحلي بنفقات سفر أي لاعب إضافي.

وحذر كاف من إدراج اسم لاعب إضافي (فوق الـ 23) بدلا من أحد الإداريين أو أفراد الأجهزة في الوفد النهائي للبعثات، مهددا بفرض غرامات على من يفعل ذلك.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير، وتستمر حتى 11 فبراير.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب (7 مرات) يليه الكاميرون (5) ثم غانا (4)، أما حامل اللقب فهو السنغال.

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