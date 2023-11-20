سكاي: ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن رفع بنجامين ميندي لاعب لوريان لدعوى قضائية ضد ناديه السابق مانشستر سيتي.

ويريد ميندي الحصول على باقي مستحقاته من مانشستر سيتي والتي كان قد تم خصمها خلال فترة تواجده بالسجن.

وفقا لسكاي فإن مستحقات ميندي تبلغ عدة ملايين جنيه إسترليني.

,بُرأ بينجامين ميندي سابقا من 9 قضايا لاتهامه بالاعتداء الجنسي.

اللاعب الفرنسي اُعتقل في أغسطس عام 2021 إثر عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي واغتصاب، ارتكبها اللاعب بعد فترة انضمامه للفريق الإنجليزي.

البداية كانت بـ4 اتهامات للاعب وتم حبسه وقتها احتياطيا حتى صدور الحكم قبل أن يتم إضافة تهمتين جديدتين في مناسبتين.

النيابة قالت في بيان رسمي في وقت سابق بخصوص التهمتين إنها قد فوضت شرطة شيشاير بتهمتي اغتصاب إضافيتين بجانب ساها ماتوري صاحب الـ 40 عاما وشريكه في الجريمة

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو مقابل 49.2 مليون جنية إسترليني، ولعب آخر مرة في أغسطس 2021 أمام توتنام.

وعقب حصوله على برائة من جميع القضايا انضم ميندي في بداية الموسم الحالي لفريق لوريان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وشارك ميندي في 3 مباريات مع لوريان منذ بداية الموسم الحالي.