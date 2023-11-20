خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

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ويقع الزمالك في المجموعة الثانية للكونفدرالية بجانب كل من ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وتبلغ أسعار تذاكر المباراة للدرجة الثانية والثالثة 60 جنيه للتذكرة الواحدة، و150 لتذكرة الدرجة الأولى.

احجز تذاكر المباراة من هنا

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
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