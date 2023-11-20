خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية للكونفدرالية بجانب كل من ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وتبلغ أسعار تذاكر المباراة للدرجة الثانية والثالثة 60 جنيه للتذكرة الواحدة، و150 لتذكرة الدرجة الأولى.

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