مجموعة مصر - غينيا بيساو تفوز على جيبوتي في استاد السلام
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 17:05
كتب : FilGoal
حقق منتخب غينيا بيساو الفوز على جيبوتي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.
المباراة أقيمت على استاد السلام في مصر بسبب عدم اعتماد كاف لملاعب جيبوتي.
الفوز رفع رصيد غينيا بيساو عند النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف مصر صاحبة الصدارة بست نقاط بينما استمر منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.
سجل هدف غينيا بيساو الوحيد في المباراة ماورو رودريجيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واستمرت سيطرة غينيا على المباراة في الشوط الثاني وأهدر الكثير من الفرص.
وشهدت الدقيقة الـ 83 طرد هوبولانج مينديس لاعب غينيا بيساو بتلقي بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة لاعب جيبوتي المنفرد بالمرمى.
وسيلعب منتخب غينيا بيساو مباراته المقبلة ضد مصر في الجولة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل.
نرشح لكم
الركراكي: منتخب تنزانيا سيخوض مباراة العمر أمام المغرب انتهت منافس مصر - جيبوتي (0)-(1) غينيا بيساو غرابة لـ في الجول: لم يصلنا إخطار رسمي من كاف بشأن قائمة أمم إفريقيا.. وندرس المعسكر مدرب سيراليون: كنا سنفوز بـ 3 أو 4 أهداف لولا الشناوي.. وفرصتنا في التأهل كبيرة رئيس الاتحاد الإيفواري: قوائم أمم إفريقيا 2023 ستضم 27 لاعبا لكل منتخب مواعيد مباريات الإثنين 20 نوفمبر 2023.. منافسا مصر ومقاعد جديدة في اليورو مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت