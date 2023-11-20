مجموعة مصر - غينيا بيساو تفوز على جيبوتي في استاد السلام

حقق منتخب غينيا بيساو الفوز على جيبوتي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

المباراة أقيمت على استاد السلام في مصر بسبب عدم اعتماد كاف لملاعب جيبوتي.

الفوز رفع رصيد غينيا بيساو عند النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف مصر صاحبة الصدارة بست نقاط بينما استمر منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

سجل هدف غينيا بيساو الوحيد في المباراة ماورو رودريجيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة غينيا على المباراة في الشوط الثاني وأهدر الكثير من الفرص.

وشهدت الدقيقة الـ 83 طرد هوبولانج مينديس لاعب غينيا بيساو بتلقي بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة لاعب جيبوتي المنفرد بالمرمى.

وسيلعب منتخب غينيا بيساو مباراته المقبلة ضد مصر في الجولة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل.