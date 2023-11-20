الركراكي: منتخب تنزانيا سيخوض مباراة العمر أمام المغرب

يتوقع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أن يلعب نظيره التنزاني مباراة لا تنسى أمام أسود الأطلس في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب المغرب ضيفا على منافسه التنزاني ضمن الجولة الثانية من تصفيات المونديال يوم الثلاثاء.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين: "منتخب تنزانيا سيخوض مباراة العمر أمامنا وسيكون متسلحا بجمهوره".

وأضاف "المنتخب التنزاني يدرك جيدا بأنه سيواجه المنتخب الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2022".

وتابع "سنعمل جيدا على كيفية الخروج من المباراة بالفوز حتى تكون إنطلاقتنا جيدة في تصفيات المونديال".

وواصل "نعتبر هذه المباراة الإنطلاقة الحقيقية للمنتخب المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وشدد "سنتعامل مع المباراة بجدية حتى نتمكن من احتلال المركز الأول في مجموعتنا".

يذكر أن المنتخب المغربي لم يلعب مباراة الجولة الأولى ضد منتخب أريتريا الذي انسحب من التصفيات.

وبذلك تقلص عدد فرق المجموعة إلى 5 منتخبات.

وهي: المغرب وتنزانيا والكونغو وزامبيا ولكونغو الديمقراطية.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة.

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