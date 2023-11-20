روبرتسون: لا أعلم موعد عودتي للملاعب

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

لا يعلم الاسكتلندي أندي روبرتسون مدافع ليفربول موعد عودته للملاعب في ظل إصابته القوية في الكتف.

وخضع روبرتسون لجراحة في الكتف قبل أسابيع بسبب إصابة ضربته خلال فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الماضي.

وقال روبرتسون لشبكة Viaplay Sports: "الجراحة كانت ناجحة، ولا يوجد أي مضاعفات، لذا فإن كل شيء يسير على ما يرام".

أخبار متعلقة:
منتخب السويد يعلن رحيل مدربه رئيس الاتحاد الإيفواري: قوائم أمم إفريقيا 2023 ستضم 27 لاعبا لكل منتخب مدرب البرتغال: رونالدو جائع مثل لاعب عمره 18 عاما مدرب إسبانيا: إصابة جافي؟ يبدو الأمر وكأننا خسرنا أمام جورجيا

وتابع "مر حوالي 3 أسابيع منذ إجراء الجراحة الآن، عندما يحين الوقت المناسب، سأحاول العودة إلى أرض الملعب بأسرع ما يمكن".

وأضاف "لا أعلم تاريخ عودة محتمل حتى الآن. أنا فقط أحاول متابعة تطورات حالتي أسبوع بعد أسبوع".

وواصل مدافع ليفربول "لا أريد أن استهدف العودة قبل مباراة معينة ثم لا أتمكن من فعل ذلك".

وأتم قائد منتخب اسكتلندا "أحاول ألا أشعر بالإحباط، أنا أتعامل مع الأمر بثبات".

Andy Robertson

وأوضحت تقارير أن نادي ليفربول يخشى أن يضطر روبرتسون للغياب عن الملاعب حتى مطلع عام 2024.

وفي حالة غياب روبرتسون عما تبقى من عام 2023، فسيغيب عن عدة مباريات مرتقبة، ضد مانشستر سيتي في نوفمبر، ومانشستر يونايتد وأرسنال ونيوكاسل يونايتد في ديسمبر.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويصطدم الفريقان في مباراة مرتقبة عقب نهاية فترة التوقف الدولي السبت المقبل ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

أندي روبرتسون ليفربول
نرشح لكم
لاعب ليفربول: يجب أن أتعلم من صلاح المنضبط للغاية "أركز على أهدافي".. برونو فيرنانديز يرد على إمكانية انتقاله لـ الدوري السعودي منتخب الكاميرون يعلن استبعاد أونانا بسبب الإصابة مدرب النرويج يلمح لموقف هالاند من مواجهة ليفربول النني: تجديد تعاقدي مع أرسنال أفضل أيام حياتي.. وهذا الأمر جعلني أقوى تقرير: توماس بارتي لعب مباراته الأخيرة مع أرسنال "حلم لويس دياز هو اللعب في برشلونة" المزيد من الضربات لتين هاج.. إصابة راشفورد
أخر الأخبار
Gaming - خاصة بيورو 2024.. EAFC توزع بطاقات مجانية خلال شهر يناير 5 دقيقة | Gamers
إندريك: سأستمتع بالتواجد مع ميسي بنفس الملعب ولكن معجب أكثر برونالدو 40 دقيقة | أمريكا
روبرتسون: لا أعلم موعد عودتي للملاعب 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة منافس مصر - جيبوتي (0)-(1) غينيا بيساو.. نهاية الشوط الأول 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
غرابة لـ في الجول: لم يصلنا إخطار رسمي من كاف بشأن قائمة أمم إفريقيا.. وندرس المعسكر ساعة | منتخب مصر
تخصيص عوائد مبيعات تذاكر كأس آسيا 2023 لدعم جهود إغاثة فلسطين ساعة | آسيا
مدرب سيراليون: كنا سنفوز بـ 3 أو 4 أهداف لولا الشناوي.. وفرصتنا في التأهل كبيرة ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب السويد يعلن رحيل مدربه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي