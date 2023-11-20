روبرتسون: لا أعلم موعد عودتي للملاعب

لا يعلم الاسكتلندي أندي روبرتسون مدافع ليفربول موعد عودته للملاعب في ظل إصابته القوية في الكتف.

وخضع روبرتسون لجراحة في الكتف قبل أسابيع بسبب إصابة ضربته خلال فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الماضي.

وقال روبرتسون لشبكة Viaplay Sports: "الجراحة كانت ناجحة، ولا يوجد أي مضاعفات، لذا فإن كل شيء يسير على ما يرام".

وتابع "مر حوالي 3 أسابيع منذ إجراء الجراحة الآن، عندما يحين الوقت المناسب، سأحاول العودة إلى أرض الملعب بأسرع ما يمكن".

وأضاف "لا أعلم تاريخ عودة محتمل حتى الآن. أنا فقط أحاول متابعة تطورات حالتي أسبوع بعد أسبوع".

وواصل مدافع ليفربول "لا أريد أن استهدف العودة قبل مباراة معينة ثم لا أتمكن من فعل ذلك".

وأتم قائد منتخب اسكتلندا "أحاول ألا أشعر بالإحباط، أنا أتعامل مع الأمر بثبات".

وأوضحت تقارير أن نادي ليفربول يخشى أن يضطر روبرتسون للغياب عن الملاعب حتى مطلع عام 2024.

وفي حالة غياب روبرتسون عما تبقى من عام 2023، فسيغيب عن عدة مباريات مرتقبة، ضد مانشستر سيتي في نوفمبر، ومانشستر يونايتد وأرسنال ونيوكاسل يونايتد في ديسمبر.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويصطدم الفريقان في مباراة مرتقبة عقب نهاية فترة التوقف الدولي السبت المقبل ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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