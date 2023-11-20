انتهت منافس مصر - جيبوتي (0)-(1) غينيا بيساو

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

مهدي عبدي - جيبوتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة تقام ضمن مباريات مجموعة مصر.

نهاية المباراة

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ق83. بطاقة حمراء لهوبولانج مينديس لاعب غينيا بيساو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. هدف أول لغينيا بيساو عن طريق ماورو رودريجيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

جيبوتي غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026
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