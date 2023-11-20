مدرب سيراليون: كنا سنفوز بـ 3 أو 4 أهداف لولا الشناوي.. وفرصتنا في التأهل كبيرة

يرى أميدو كريم مدرب منتخب سيراليون إن فريقه كان سيحقق الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف ضد مصر لولا محمد الشناوي.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت بليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كريم عبر قناة الحياة: "المباراة كانت جيدة جدا من الجانبين ولعبنا أمام الفراعنة الكبار المصريين بطريقة جيدة والجميع يثني على فريقنا".

وتابع "أفضل لاعب في المباراة اليوم كان محمد الشناوي الذي أنقذ العديد من الفرص الخطيرة ولولاه كنا سنفوز بثلاثة أو أربعة أهداف ونحن لا نستحق أن نخسر وكنا مسيطرين على المباراة وخلقنا الكثير من الفرص ولكن هذه كرة القدم وعلينا أن نتقبل ذلك".

وشدد "نعرف إننا قدمنا مباراة قوية وسعنود لبلادنا لندرس الأخطاء ونحصصها ونضع كل شيء في مكانه للاستعداد للمباريات المقبلة".

وأضاف "من أعجبني في منتخب مصر اليوم كان الشناوي ومحمد النني".

وأكمل "لم نكن محظوظين ولم نسجل أي أهداف ولكن صنعنا الكثير من الفرص، أنا أحب لعب كرة قدم هجومية وليس من السهل أن تخلف الفرص ضد مصر ولكن هذا ما رأيته من فريقي اليوم".

وأتم "فرصتنا في التأهل متاحة تماما، نمتلك نقطة واحدة ولكن أمامنا 8 مباريات والمباراة التي قدمناها اليوم تعطينا الشجاعة والأمل".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما يمتلك منتخب سيراليون نقطة واحدة.