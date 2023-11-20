رئيس الاتحاد الإيفواري: قوائم أمم إفريقيا 2023 ستضم 27 لاعبا لكل منتخب

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

قال إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر رفع عدد اللاعبين المسموح قيدهم في قوائم المنتخبات ببطولة أمم إفريقيا 2023 إلى 27 لاعبا.

وأوضح ديالو في تصريحات للصحفيين: "كاف أخبرنا بأن مدربي منتخبات بطولة أمم إفريقيا 2023 يمكنهم اختيار 27 لاعبا في القائمة النهائية بدلا من 23".

وكان مسؤولو كاف قد أوضحوا قبل أسابيع أن كل منتخب مسموح له بإرسال قائمة تتكون من 23 لاعبا.

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الاستثناء الوحيد كان خلال نسخة 2021 التي شهدت تسجيل 28 لاعبا في قائمة كل منتخب، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

كوت ديفوار أمم إفريقيا 2023
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