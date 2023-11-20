مدرب إسبانيا: إصابة جافي؟ يبدو الأمر وكأننا خسرنا أمام جورجيا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

جافي

كشف لويس دي لافونتي مدرب منتخب إسبانيا حالة اللاعبين في غرف خلع الملابس عقب التأكد من الإصابة القوية التي لحقت باللاعب الشاب جافي.

وتعرض جافي لاعب برشلونة وإسبانيا لإصابة قوية أثناء مباراة منتخب بلاده ضد جورجيا وخرج باكيا، في المباراة التي جمعهما في الجولة الثامنة في التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

وقال لويس دي لافونتي في تصريحات للصحفيين: "في غرفة تبديل الملابس، يبدو الأمر وكأننا خسرنا".

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وانتصرت إسبانيا على جورجيا 3-1 في ختام التصفيات، لكنها خسرت أحد أهم مواهبها في السنوات الأخيرة.

وأضاف "لقد تحطمنا، إصابة جافي خطيرة وهي لحظة صعبة لنا جميعًا".

وتابع "كانت لحظة سوء حظ، جافي كان جاهزًا تمامًا للعب، مثل أي لاعب آخر".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية بأنها ترجح إصابة جافي لاعب المنتخب الإسباني وبرشلونة بقطع في الرباط الصليبي وفي انتظار الفحوصات الطبية لأجل الوصول الرسمي لطبيعة إصابته.

وأمسك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ركبته وبعد خروجه للعلاج عاد وواصل اللعب ولكنه لم يستطع الاستمرار في الملعب.

ولم يتعرض لاعب الوسط لإصابة من قبل خلال الموسم الحالي أو الماضي، فالمرة الأخيرة التي أُصيب فيها جافي كان في موسم 2021-2022 بفيروس كورونا.

وكان توني خوانمارتي الصحفي في صحيفة "سبورت" الإسبانية قال إن خوسيه لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا فكر في عدم استدعاء جافي للمنتخب ولكن في النهاية قرر ضمه لمعسكر المنتخب.

وعلى الجانب الآخر فإذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن عائلة جافي أخبرتهم بخطورة الإصابة واحتمالية انتهاء موسمه.

ورفع فيران توريس قميص زميله جافي في احتفاله بالهدف الثاني وذلك لمساندته.

ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته بـ21 نقطة وضمن التأهل ليورو 2024 ورفقته اسكتلندا.

برشلونة إسبانيا جافي
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