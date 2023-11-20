الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار

أعلن نادي الزمالك استضافة مواجهة سوار الغيني في مصر بدلا من كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وكان من المقرر إقامة المباراة في كوت ديفوار بسبب عدم ملائمة ملعب سوار الغيني لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف الزمالك عن إقامة مواجهة سوار الغيني على استاد السلام في السابعة مساء بدلا من مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وأشار بيان الزمالك إلى أن هذه الخطوة تأتي من قبل مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة أمام فريق الزمالك خاصة وأن إقامة المواجهة في كوت ديفوار كان سيكبد البعثة رحلة سفر شاقة.

وفي نفس الوقت حرص مجلس إدارة النادي على توفير الوقت أمام اللاعبين للاستعداد بصورة جيدة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سوار وافق على مخاطبة الزمالك له باستضافة المباراة في مصر مع تحمل الأبيض لتكاليف الإقامة. (تفاصيل من هنا)

ويستهل الأبيض مشواره في الكونفدرالية بمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية بجوار فرق سوار الغيني وأبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

وكان الزمالك قد حقق لقب الكونفدرالية في نسخة 2018 - 2019 بالتفوق على نهضة بركان المغربي.