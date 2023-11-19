خبر في الجول - سوار يوافق على طلب الزمالك باستضافة المباراة.. والملعب المستضيف

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 20:56

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

وافق نادي سوار الغيني على طلب الزمالك باستضافة مباراة الجولة الثانية بين الفريقين ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان من المقرر إقامة المباراة في كوت ديفوار بسبب عدم ملائمة ملعب سوار الغيني لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن سوار وافق على مخاطبة الزمالك له باستضافة المباراة في مصر مع تحمل الأبيض لتكاليف الإقامة.

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وبذلك يلعب الزمالك أمام سوار يوم 3 من شهر ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويستضيف استاد السلام مواجهة الزمالك ضد سوار بسبب صيانة استاد القاهرة وذلك بعد موافقة الكاف على طلب الزمالك.

ويستهل الأبيض مشواره في الكونفدرالية بمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية بجوار فرق سوار الغيني وأبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

وكان الزمالك قد حقق لقب الكونفدرالية في نسخة 2018 - 2019 بالتفوق على نهضة بركان المغربي.

الزمالك سوار الغيني الكونفدرالية
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