سيف تيري لـ في الجول: حققنا فوزا صعبا.. وتمكنا من إسعاد الشعب السوداني

شدد سيف تيري لاعب السودان وفريق فاركو أن منتخب بلاده حققوا فوزا صعبا على الكونغو الديمقراطية.

حقق السودان فوزا هاما على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال تيري لـ FilGoal.com عقب المباراة: "رغم التعادل ضد توجو في الجولة الأولى، تمكنا من تدارك الأمور أمام الكونغو الديمقراطية".

وأضاف "حققنا فوزا صعبا، لكن المشوار طويل بالنسبة لنا ونلعب في مجموعة صعبة وجميع المنتخبات الإفريقية متطورة".

وتابع "تمكنا من إسعاد الشعب السوداني الذي يحتاج أن يفرح بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأنهى حديثه قائلا: "كرة القدم لا تعرف المستحيل ونحن أيضا كذلك كلاعبين، نوعد الشعب السوداني بالمنافسة والصعود إلى كأس العالم".

وشارك تيري في المباراة إذ دخل بديلا في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة يتصدر السودان مجموعته الثانية بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، وفي الوصافة منتخب السنغال برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ3 نقاط.

بينما يأتي منتخب توجو في المركز الرابع بنقطة واحدة، ويأتي منتخبي موريتانيا وجنوب السودان بالترتيب في المركز الخامس والسادس بدون نقاط.

وكان السودان قد تعادل مع توجو بهدف لكل فريق في الجولة الأولى وشارك تيري في المباراة كاملة دون تسجيل أو صناعة هدفا.