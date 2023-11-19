تصفيات كأس العالم - السودان يفوز على الكونغو الديمقراطية ويتصدر مجموعته مؤقتا

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 22:26

كتب : FilGoal

منتخب السودان

حقق السودان فوزا هاما على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف السودان الوحيد شارليس بيكل لاعب الكونغو الديمقراطية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79.

وشارك سيف تيري لاعب فاركو ومنتخب السودان في المباراة إذ دخل بديلا في الدقيقة 64.

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وبتلك النتيجة يتصدر السودان مجموعته الثانية بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، وفي الوصافة منتخب السنغال برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ3 نقاط.

بينما يأتي منتخب توجو في المركز الرابع بنقطة واحدة، ويأتي منتخبي موريتانيا وجنوب السودان بالترتيب في المركز الخامس والسادس بدون نقاط.

وكان السودان قد تعادل مع توجو بهدف لكل فريق في الجولة الأولى وشارك تيري في المباراة كاملة دون تسجيل أو صناعة هدفا.

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب السنغال خصمه توجو يوم الثلاثاء المقبل وفي حالة فوز السنغال سيتصدرون المجموعة بفارق نقطتين عن السودان.

وفي حالة فوز منتخب توجو سيحتلون المرتبة الثانية في المجموعة برصيد 4 نقاط.

السودان كونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 السنغال
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