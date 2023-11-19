خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن الفريق الذي يحب مشاهدته ورياضته المفضلة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - علاء عبد العال

نشر نادي الجونة الجزء الثاني من حواره المختلف مع مدربه علاء عبد العال لتعريف الجمهور عليه عن قرب وعن شخصيته خارج الملعب.

وقال عبد العال: "استمتع بأداء مانشستر سيتي، وأي شخص يستمتع بأداء أي فريق تحت قيادة بيب جوارديولا".

وأضاف "أي لاعب يخل بالنظام داخل الفريق أو ينظر لمصلحته الشخصية فقط، أمنحه فرصة أو اثنين ولكن إذا شعرت أن ذلك سيؤثر على الفريق اتخذ موقفا شديدا وربما يصل للاستبعاد".

أخبار متعلقة:
رجل مباراة الجونة والأهلي يكشف لـ في الجول سر لقب "موكا" سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته هدية فرنسية غير مكتملة.. الأهلي يتعثر لأول مرة في الدوري بالتعادل مع الجونة

وتابع "على العكس تماما، اللاعب الذي يكون مصلحة الفريق هي الأهم ولا ينظر لمصلحته سواء بالمشاركة من عدمها هو من أتمنى وجوده في الفريق".

وشدد "الجونة مدينة جميلة جدا، وتواجدي فيها كعمل وإقامة يحدث لأول مرة وهو أمر ينعكس على الفريق الذي يمثله، وحاليا النادي هو الممثل الوحيد لصعيد مصر، وأعتقد أنه يمنح شيئا رائعا لمن يعمل مع الفريق".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "أحب رياضة الكرة الطائرة بعد كرة القدم، وأرى أنها لعبة جماعية جيدة وعقب ذلك أحب رياضة التنس الأرضي".

ويتولى علاء عبد العال قيادة الجونة بداية من الموسم الجاري.

ورفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط عقب مرور ست جولات من الدوري.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة.

View this post on Instagram

A post shared by El Gouna FC (@gounafc)

الدوري المصري علاء عبد العال الجونة
نرشح لكم
بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم تريزيجيه: لا يهم تسجيلي للأهداف.. هدفنا إسعاد الجمهور بالتأهل لكاس العالم خبر في الجول - سوار يوافق على طلب الزمالك باستضافة المباراة.. والملعب المستضيف مؤتمر فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة جدا.. والشناوي قدم المساعدة للمنتخب الفرعون وحيدا في الصدارة.. مصر تهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم خطوة واحدة للتأهل إلى مونديال الشابات.. سيدات مصر يسحقن الكونغو بسداسية إصابة حسام عبد المجيد في مران المنتخب الأولمبي انتهت تصفيات كأس العالم - سيراليون (0)-(2) مصر.. طرد جديد ونهاية المباراة
أخر الأخبار
سيف تيري لـ في الجول: حققنا فوزا صعبا.. وتمكنا من إسعاد الشعب السوداني 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - السودان يفوز على الكونغو الديمقراطية ويتصدر مجموعته مؤقتا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - تحذير وثقة.. تفاصيل جلسة الخطيب مع سيدات الأهلي بعد خسارة دوري المرتبط 57 دقيقة | كرة سلة
بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
تنس - يواصل تحطيم الأرقام.. دجوكوفيتش يفض الشراكة مع فيدرير ويتوج بالبطولة الختامية ساعة | رياضات أخرى
خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن الفريق الذي يحب مشاهدته ورياضته المفضلة ساعة | الكرة المصرية
تريزيجيه: لا يهم تسجيلي للأهداف.. هدفنا إسعاد الجمهور بالتأهل لكاس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - سوار يوافق على طلب الزمالك باستضافة المباراة.. والملعب المستضيف 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي