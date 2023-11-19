خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن الفريق الذي يحب مشاهدته ورياضته المفضلة

نشر نادي الجونة الجزء الثاني من حواره المختلف مع مدربه علاء عبد العال لتعريف الجمهور عليه عن قرب وعن شخصيته خارج الملعب.

وقال عبد العال: "استمتع بأداء مانشستر سيتي، وأي شخص يستمتع بأداء أي فريق تحت قيادة بيب جوارديولا".

وأضاف "أي لاعب يخل بالنظام داخل الفريق أو ينظر لمصلحته الشخصية فقط، أمنحه فرصة أو اثنين ولكن إذا شعرت أن ذلك سيؤثر على الفريق اتخذ موقفا شديدا وربما يصل للاستبعاد".

وتابع "على العكس تماما، اللاعب الذي يكون مصلحة الفريق هي الأهم ولا ينظر لمصلحته سواء بالمشاركة من عدمها هو من أتمنى وجوده في الفريق".

وشدد "الجونة مدينة جميلة جدا، وتواجدي فيها كعمل وإقامة يحدث لأول مرة وهو أمر ينعكس على الفريق الذي يمثله، وحاليا النادي هو الممثل الوحيد لصعيد مصر، وأعتقد أنه يمنح شيئا رائعا لمن يعمل مع الفريق".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "أحب رياضة الكرة الطائرة بعد كرة القدم، وأرى أنها لعبة جماعية جيدة وعقب ذلك أحب رياضة التنس الأرضي".

ويتولى علاء عبد العال قيادة الجونة بداية من الموسم الجاري.

ورفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط عقب مرور ست جولات من الدوري.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة.