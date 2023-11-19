بهدفيه أمام سيراليون.. تريزيجيه يعادل رقم إبراهيم حسن وأبو جريشة مع المنتخب

عادل محمود حسن تريزيجيه رقم الثنائي علي أبو جريشة وإبراهيم حسن في الأهداف الدولية مع منتخب مصر.

وسجل تريزيجيه ثنائية في شباك سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع تريزيجيه بذلك رصيده إلى 14 هدفا دوليا رفقة منتخب مصر خلال 65 مباراة دولية.

ونجح تريزيجيه بهدفيه في شباك سيراليون أن يفض الشراكة مع كل من أحمد رمزي وهادي خشبة بـ 12 هدفا لكل منهما ويعادل رقمي علي أبو جريشة وإبراهيم حسن.

ويفصل تريزيجيه هدفا واحدا لمعادلة رقم حازم إمام صاحب الـ15 هدفا.

ويبقى حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 76 هدفا.

وواصل تريزيجيه تألقه مع منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا بعد تسجيل سادس أهدافه مع المدرب البرتغالي.

وخلال آخر سبع مواجهات خاضهم تريزيجيه مع منتخب مصر نجح في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وكان سجل تريزيجيه التهديفي رفقة خافيير أجيري هو الأفضل بتسجيل أربعة أهداف قبل أن يصل لهدفه السادس اليوم تحت قيادة روي فيتوريا.

ولعب تريزيجيه مع منتخب مصر 65 مباراة دولية منذ مواجهة السنغال في نوفمبر 2014.

ونجح تريزيجيه في تسجيل 14 هدفا وصناعة 7 آخرين طوال فترة مشاركته مع المنتخب.

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