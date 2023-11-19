تصفيات كأس العالم - الجزائر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على موزمبيق بثنائية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر

حقق منتخب الجزائر ثاني انتصاراته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتغلب على موزمبيق بهدفين دون مقابل.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد الانتصار على الصومال وموزمبيق على التوالي.

ويقع منتخب موزمبيق رفقة مصر في كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

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وشهدت مواجهة الجزائر أمام موزمبيق تعرض لاعبو الخضر لإصابتين في أول ربع ساعة.

إذ غادر عيسى مندي في الدقيقة 14 بسبب الإصابة وشارك بدلا منه محمد أمين توجاي، كما غادر إسلام سليماني للإصابة بعد دقيقتين.

وافتتح منتخب الجزائر التسجيل عن طريق فارس شعيبي لاعب فرانكفورت الألماني في الدقيقة 69.

وقتل رامز زروقي المباراة بهدف آخر في الدقيقة 80 ليقتنص الثلاث نقاط لصالح الجزائر.

وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم من تسع مجموعات تضم كل منهم ستة منتخبات ويتأهل الأول مباشرة إلى مونديال 2026.

بينما يتنافس أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على بطاقة الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم كأس العالم الجزائر موزمبيق
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