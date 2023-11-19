تصفيات كأس العالم - نيجيريا تواصل نزيف النقاط بتعادل أمام زيمبابوي

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

واصل منتخب نيجيريا نزيف النقاط في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد تعادل أمام زيمبابوي.

وتعادل منتخب نيجيريا أمام زيمبابوي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى نقطتين بالتساوي مع زيمبابوي بعدما خاض كل منهما مباراتين.

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وتقدم منتخب زيمبابوي في الدقيقة 26 بهدف لوالتر موسونا، بينما سجل كيلتشي إيهناتشو هدف التعادل في الدقيقة 67.

وبات جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا مهددا بالاستمرار في منصبه بعد التعثر الثاني رفقة النسور الخضراء.

وتعادل منتخب نيجيريا في أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام كل من ليسوتو وزيمبابوي بنتيجة واحدة بهدف لكل منهما.

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة بـ 3 نقاط بعد الفوز على بنين، ويواجه منتخب الأولاد نظيره رواندا ضمن منافسات الجولة الثانية بعد غدا الثلاثاء.

وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم من تسع مجموعات تضم كل منهم ستة منتخبات ويتأهل الأول مباشرة إلى مونديال 2026.

بينما يتنافس أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على بطاقة الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم نيجيريا زيمبابوي
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