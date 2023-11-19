تشكيل سيراليون - توراي يقود الهجوم أمام مصر

يقود محمد توراي مهاجم أودنسه الدنماركي هجوم سيراليون في مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على سيراليون في لقاء يقام في ليبيريا في الجولة الثانية من التصفيات.

وجاء تشكيل سيراليون:

حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو

وعلى دكة البدلاء: محمد كامارا – دونالد كامارا – يوسف سيساي – عبدولاي جوما باه – إبراهيم سيلا – ساليو باه – ألفا كونتيه – أبو دومبويا – جوناثان مورساي – الحاجي كامارا – دانييل كانو – أمادو باكايوكو.

وبدأ منتخب سيراليون مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع إثيوبيا بدون أهداف.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز بسداسية دون مقابل على جيبوتي.