الصحوة جاءت متأخرة.. منتخب مصر يخسر من تونس برباعية في بطولة شمال إفريقيا للشباب

حقق منتخب تونس الفوز على مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا للشباب.

الفوز رفع رصيد تونس للنقطة التاسعة في الصدارة ليقترب من التتويج بالبطولة بشكل رسمي بتحقيقه العلامة الكاملة حتى الآن.

وتوقف رصيد مصر عند النقطة الرابعة في الثالث.

تقدم منتخب تونس بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وبعد أقل من دقيقتين أضاف منتخب تونس الهدف الثاني.

الهدف الثالث سجل بعد ثلاث دقائق إضافية.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف منتخب تونس الهدف الرابع برأسية.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 80 قلص محمد عبد الله الفارق لمصر بمتابعة لتسديدة كريم سعيد التي تصدى لها الحارس.

وسجل سعيد بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 93 من رأسية.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في البطولة ضد المغرب، بينما سيلعب تونس ضد ليبيا ويكفيه فقط التعادل للتتويج باللقب.