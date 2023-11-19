تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون

أجرى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر 5 تغييرات على تشكيل الفريق الذي سيواجه سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في ليبيريا في السادسة مساءً.

وتأتي 3 تغييرات في الدفاع حيث يبدأ محمد هاني وعلي جبر ومحمد حمدي بدلا من عمر كمال وأحمد سامي وأحمد فتوح على الترتيب.

ويبدأ أيضا حمدي فتحي ومحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي عوضا عن مروان عطية وعمر مرموش.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- محمد النني - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - محمود حسن "تريزيجيه"

ويجلس على المقاعد البدلاء: محمد صبحي – أحمد الشناوي – أحمد سامي – أحمد فتوح – عمر كمال – مروان عطية – عمر مرموش – محمد شريف – رامي ربيعة – مصطفى فتحي – محمود حمادة.

🔴📋 | فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة سيراليون في تصفيات مونديال كأس العالم 🇪🇬 أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام سيراليون المقرر لها السادسة مساء اليوم بليبيريا ، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات… pic.twitter.com/krVRMHLbUF — EFA.eg (@EFA) November 19, 2023

ويتصدر منتخب مصر الترتيب 3 نقاط قبل لقاء سيراليون في الجولة الثانية.