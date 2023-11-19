تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أجرى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر 5 تغييرات على تشكيل الفريق الذي سيواجه سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في ليبيريا في السادسة مساءً.

وتأتي 3 تغييرات في الدفاع حيث يبدأ محمد هاني وعلي جبر ومحمد حمدي بدلا من عمر كمال وأحمد سامي وأحمد فتوح على الترتيب.

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ويبدأ أيضا حمدي فتحي ومحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي عوضا عن مروان عطية وعمر مرموش.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- محمد النني - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - محمود حسن "تريزيجيه"

ويجلس على المقاعد البدلاء: محمد صبحي – أحمد الشناوي – أحمد سامي – أحمد فتوح – عمر كمال – مروان عطية – عمر مرموش – محمد شريف – رامي ربيعة – مصطفى فتحي – محمود حمادة.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب 3 نقاط قبل لقاء سيراليون في الجولة الثانية.

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