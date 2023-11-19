لاعب ليفربول: يجب أن أتعلم من صلاح المنضبط للغاية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول أمام نوتينجهام فوريست

يتمنى ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول الشاب أن يتعلم الانضباط من زميله محمد صلاح.

ويغيب بايتيتش عن صفوف ليفربول منذ فترة بسبب الإصابة، بعدما نال ثقة يورجن كلوب ولعب عدة مباريات.

وقال بايتيتش في تصريحات لموقع ناديه: "أنا معجب باللاعبين المنضبظين، ولدينا محمد صلاح منضبط للغاية. فهو دائما يأكل الوجبات الصحية، ويتواجد دائما في صالة الجيمانزيوم".

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وأضاف "في الأيام التي يكون فيها التدريب صعبا وتشعر بالتعب الشديد، ويقول 90% من اللاعبين (لقد كان تدريبا صعبا، سأعود إلى المنزل لأرتاح) لا يقول صلاح ذلك، بل تجده يذهب إلى الجيمانزيوم، ويفعل ما يجب عليه فعله".

وتابع "هذا شيء يجب أن أتعلمه من صلاح. لأنني أعتقد أن لدي الكثير من الانضباط داخل الملعب، عكس الكسل خارج الملعب".

وأتم البالغ من العمر 19 عاما "خارج الملعب هناك أيام أحتاج فيها إلى أن أكون أقوى ذهنيا".

وسجل صلاح 12 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 322 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 198 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ستيفان بايتيتش
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