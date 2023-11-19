منتخب الكاميرون يعلن استبعاد أونانا بسبب الإصابة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

أندري أونانا

أعلن منتخب الكاميرون استبعاد حارس مرماه أندري أونانا من معسكر الفريق الدولي الحالي بسبب الإصابة.

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

الكاميرون

وأشار الاتحاد الكاميروني إلى أن أونانا قد تعرض لإصابة في منطقة العانة.

وسيغيب أونانا عن المواجهة المقبلة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

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وكان أونانا قد تعرض للإصابة خلال المواجهة الأولى ضد موريشيوس وتم استبداله ودخل فابريس أوندوا بديلا له.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي فإن الإصابة ليست خطيرة ومن المتوقع أن يشارك مع مانشستر يونايتد في أقرب وقت عقب نهاية التوقف الدولي.

أونانا كان قد عاد لتمثيل منتخب الكاميرون خلال فترة التوقف الدولي السابقة عقب رجوعه عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه خلال كأس العالم 2022 بعد خلاف مع ريجوبيرت سونج مدرب الفريق.

وحقق منتخب الكاميرون الفوز في الجولة الأولى على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل.

الكاميرون أندري أونانا
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