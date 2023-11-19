حجازي لن يخوض أكثر من مباراتين قبل كأس العالم للأندية

لن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في مباراتين فقط.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 7 أشهر.

ويحق لحجازي خوض مباراتي أولماليك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا يومي 27 نوفمبر و4 ديسمبر بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

وهناك 6 مباريات في 19 يوما تنتظر مارسيلو جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة (التفاصيل).

فقد أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم السبت تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

ومن المنتظر أن يصل جاياردو حسب التقارير السعودية مساء الأحد قادما من بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين مرورا بـ روما عاصمة إيطاليا لتدريب بطل الدوري السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

video:1