الأهلي لـ في الجول: 15 ألف مشجع خلال مواجهة ميدياما على استاد السلام

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي عدد الحضور الجماهير لمباراة الفريق ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في بداية مشواره الأهلي للدفاع عن لقبه في الجولى الأولى من دور المجموعات.

وقال شلبي لـ FilGoal.com: "الأمن وافق على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الأهلي وميدياما في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "اللقاء سيقام في استاد السلام وليس استاد القاهرة".

ويخضع استاد القاهرة لأعمال تجديد الأرضية من أجل وضع البذرة الشتوية حسبما صرّح وليد عبد الوهاب مدير هيئة استاد القاهرة من قبل خلال الشهر الجاري.

واستضاف استاد القاهرة يوم الخميس المباراة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز المنتخب بنتيجة 6-0.

ويتواجد الأهلي في مجموعة تضم كل من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج التنزاني وميدياما الغاني.

وسيكون ذلك اللقاء الأول بين ميدياما الذي تأسس عام 2008 والأهلي في التاريخ.

وتخطى الأهلي في الدور التمهيدي الثاني عقبة سانت جورج الإثيوبي بالفوز ذهابا 3-0 وإيابا 4-0.