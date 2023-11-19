تقرير أرجنتيني: بعد بطل الإكوادور.. أوسوريو مرشح لتدريب راسينج كلوب

ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لـ الزمالك بتدريب راسينج كلوب الأرجنتيني خلفا لـ فيرناندو جاجو.

وبحسب شبكة TNT الأرجنتينية فأن المدير الفني السابق للزمالك من بين الأسماء المرشحة لخلافة جاجو بدءا من 2024 حيث الموسم الجديد.

وكشف التقرير أن النادي يسعى لأن يتولى جابريل هاينزه تدريب الفريق بعد استقالته من تدريب نيويلز أولد بويز.

وأشار إلى أن اسم أوسوريو من أحدث الأسماء التي رُشحت لتدريب الفريق بعد رفض هاينزه العرض المقدم له، حيث يأمل الأخير في خوض تجربة التدريب في إسبانيا.

يأتي ذلك بعد ارتباط اسم المدرب الكولومبي بتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري في حال رحيل مدربه. (طالع التفاصيل)

وتأهل راسينج إلى ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني، كما حجز مقعدا الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس.

ولم يخض المدرب الكولومبي تجربة التدريب في الأرجنتين من قبل، واكتفى في مشواره بتدريب أندية برازيلية وأمريكية وكولومبية بالإضافة لمنتخبي المكسيك وباراجواي.

وأقيل أوسوريو من منصبه في الزمالك بعد 7 أشهر. وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.