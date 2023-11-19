تقرير أرجنتيني: بعد بطل الإكوادور.. أوسوريو مرشح لتدريب راسينج كلوب

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون - أوسوريو

ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لـ الزمالك بتدريب راسينج كلوب الأرجنتيني خلفا لـ فيرناندو جاجو.

وبحسب شبكة TNT الأرجنتينية فأن المدير الفني السابق للزمالك من بين الأسماء المرشحة لخلافة جاجو بدءا من 2024 حيث الموسم الجديد.

وكشف التقرير أن النادي يسعى لأن يتولى جابريل هاينزه تدريب الفريق بعد استقالته من تدريب نيويلز أولد بويز.

أخبار متعلقة:
تقرير: أوسوريو مرشح لتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو الزمالك: لا نفهم سبب لجوء أوسوريو إلى اتحاد الكرة.. وهذا موعد تسوية مستحقاته مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي

وأشار إلى أن اسم أوسوريو من أحدث الأسماء التي رُشحت لتدريب الفريق بعد رفض هاينزه العرض المقدم له، حيث يأمل الأخير في خوض تجربة التدريب في إسبانيا.

يأتي ذلك بعد ارتباط اسم المدرب الكولومبي بتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري في حال رحيل مدربه. (طالع التفاصيل)

وتأهل راسينج إلى ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني، كما حجز مقعدا الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس.

ولم يخض المدرب الكولومبي تجربة التدريب في الأرجنتين من قبل، واكتفى في مشواره بتدريب أندية برازيلية وأمريكية وكولومبية بالإضافة لمنتخبي المكسيك وباراجواي.

وأقيل أوسوريو من منصبه في الزمالك بعد 7 أشهر. وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك راسينج كلوب
نرشح لكم
حسام الزناتي يعلن عبر في الجول توليه منصبا في شيكاغو فاير ولوجانو تقرير: أوسوريو مرشح لتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري ضربة أخرى قوية لريال مدريد.. ذا أثليتك: إصابة فينيسيوس ستمتد لـ 10 أسابيع لن يشارك أمام الأرجنتين.. البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور ميسي: على لاعبي أوروجواي تعلم الاحترام من كبارهم تصفيات كأس العالم 2026 – أوروجواي وكولومبيا يسقطان الأرجنتين والبرازيل مؤتمر سكالوني - عن ميسي وإمكانية ضم لاعبين جدد لـ منتخب الأرجنتين طبيب البرازيل يكشف آخر تطورات إصابة نيمار
أخر الأخبار
"أجبرت على التوقف عن اللعب".. فابيو كوالياريلا يعلن اعتزاله بعمر 40 عاما 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير أرجنتيني: بعد بطل الإكوادور.. أوسوريو مرشح لتدريب راسينج كلوب 22 دقيقة | أمريكا
مدرب النرويج يلمح لموقف هالاند من مواجهة ليفربول 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر الأول والشباب وتصفيات يورو 2024 51 دقيقة | منتخب مصر
لن نرى هالاند مع الكبار.. النرويج خارج يورو 2024 10 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إشراك هافيرتز كظهير أيسر.. تركيا تفوز على ألمانيا لأول مرة منذ 18 عاما 11 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - إيطاليا ضمن صراع على 5 بطاقات قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين حتى الآن 11 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - فرنسا تكتسح جبل طارق بـ 14 هدفا.. وهولندا تلتحق بركب المتأهلين 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي