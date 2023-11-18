تقرير: أوسوريو مرشح لتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري

ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لـ الزمالك بتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك بعد الخسارة من زد في الجولة السادسة من الدوري المصري مطلع الشهر الجاري.

وأشار تقرير "ecuavisa" إلى أن الأرجنتيني مارتن أنسيلمي المدير الفني لـ ديل فايي يقترب من الرحيل عن تدريب الفريق بحثا عن تجربة جديدة، ويعد كروز أزول المكسيكي الأقرب لتدريبه.

ويبدأ النادي في البحث عن مدرب بديل محتمل، وبحسب أحد الصحفيين فإن مدرب الزمالك السابق يعد من ضمن المرشحين.

وأوضح التقرير أن النادي بدأ مفاوضاته الأولى مع الكولومبي لمعرفة موقفه بدءا للتحضير للموسم المقبل.

وحجز ديل فايي مقعده في نهائي الدوري الإكوادوري لموسم 2023، حيث يتأهل بطل الدور الأول والثاني للمباراة النهائية للمنافسة على اللقب، والتي تقام بنظام الذهاب والإياب.

وحقق ديل فايي لقب الدوري في 2021 لأول مرة في تاريخه، كما حقق لقب كوبا سود أمريكانا وكأس الإكوادور في 2022 وريكوبا سود أمريكانا والسوبر المحلي في 2023 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وأقيل أوسوريو من منصبه في الزمالك بعد 7 أشهر. وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.