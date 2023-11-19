مدرب النرويج يلمح لموقف هالاند من مواجهة ليفربول

ألمح ستال سولباكين مدرب منتخب النرويج إلى قدرة نجمه إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على اللحاق بمواجهة ليفربول المرتقبة الأسبوع المقبل.

ويصطدم مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بليفربول الوصيف السبت المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي شهدت إصابة هالاند مع منتخب بلاده.

وقال سولباكين في تصريحات للصحفيين: "غياب هالاند ضربة كبيرة لأي فريق لكننا لعبنا بدونه من قبل، أحيانا بنجاح، وأحيانا لا".

وأضاف "من المؤسف بالنسبة لنا أنه تعرض لكدمة بسيطة يوم الخميس، ليست إصابة خطيرة".

وتابع "اتفق كل الأطراف على أنه من المبكر أن يلعب هالاند الآن، لكنها ليست إصابة تهدد مسيرته".

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن هذه الإصابة لن تحرم هالاند من المشاركة أمام ليفربول.

وكان منتخب النرويج قد أعلن إصابة لاعبه إيرلينج هالاند وخروجه من معسكر الفريق.

هالاند عاد لمدينة مانشستر سيكمل علاجه مع فريقه حتى نهاية التوقف الدولي.

نجم مانشستر سيتي كان قد شارك كبديل في الشوط الثاني من مواجهة جزر فارو الودية ولكنه تعرض لإصابة بنهاية المباراة.

وقال سولباكينخلال مؤتمر صحفي صباح السبت: "من المؤسف أن هالاند لن يكون جاهزا لمواجهة أسكتلندا ولكن لن نضم بديلا له لأنها ستكون فرصة رائعة للمهاجمين لإظهار أنفسهم".

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة إسكتلندا في ختام مشواره بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

لكن أمال النرويج انتهت في التأهل لنهائيات يورو 2024، وبذلك سيغيب إرلينج هالاند ورفاقه عن بطولة كبرى جديدة.

النرويج غابت عن نهائيات كأس العالم 2022 بعدما حلت في المركز الثالث بمجموعتها في التصفيات خلف هولندا وتركيا.

والآن انتهت آمال المنتخب المُلقب بالأسود في التأهل للبطولة القارية التي ظهر بها مرة واحدة فقط عام 2000.

لماذا لن تتأهل النرويج؟

يتواجد منتخب النرويج في المجموعة الأولى والتي تضم إسبانيا واسكتلندا وجورجيا وقبرص في تصفيات يورو 2024.

وبعد مرور 7 جولات، وقبل جولة واحدة على النهاية يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وليس لديه أي أمل في التأهل بعدما حسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا التأهل مبكرا.

ورغم أن منتخب جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، إلا أنه يمتلك فرصة التأهل عن طريق ملحق دوري الأمم الأوروبية.

ما هو ملحق دوري الأمم الأوروبية؟

قرر الاتحاد الأوروبي منذ إقامة دوري الأمم الأوروبية أن يزيد من أهميتها باعتبارها الفرصة الثانية في التأهل لنهائيات اليورو وكذلك كأس العالم عن طريق الملحق.

وأصبح ملحق دوري الأمم الأوروبية بمثابة الملاذ الأخير للفرق التي لم تستطع حصد بطاقة التأهل لليورو.

في النسخة الماضية منح الملحق بطاقة العبور لكل من مقدونيا الشمالية والمجر وسلوفاكيا واسكتلندا للتأهل ليورو 2020.

وفي نسخة يورو 2024، يتأهل 20 منتخبا بشكل مباشر من التصفيات الأوروبية بواقع 2 من كل مجموعة، رفقة ألمانيا المستضيفة لتتبقى 3 مقاعد.

كيف تتحدد المقاعد؟

يتواجد منتخب النرويج في المركز الثامن بين منتخبات التصنيف الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

ومن التصنيف الثاني تأهلت منتخبات صربيا واسكتلندا بشكل مباشر، ومن المفترض أن يشارك 5 منتخبات من التصنيف الثاني وفقا للمتأهلين الحاليين في الملحق.

وبالفعل يسبق 5 منتخبات النرويج في التصنيف وهم: إسرائيل – البوسنة والهرسك – فنلندا – أوكرانيا – إيسلندا.

4 منتخبات من الـ 5 انتهت حظوظها في التأهل المباشر عدا أوكرانيا التي ستلتقي إيطاليا يوم الإثنين المقبل. في حالة فوز أوكرانيا وتأهلها مباشرة سيعوضها منتخب إيطاليا في الملحق، وبالتالي لن تتأهل أيضا النرويج للملحق، وإذا فازت إيطاليا فالوضع كما هو عليه.

لماذا تمتلك جورجيا فرصة والنرويج لا؟

يتصدر منتخب جورجيا التصنيف الثالث في ترتيب دوري الأمم الأوروبية وبالتالي ضمن مركزه مبكرا في ملحق اليورو بعدما انتهت حظوظه في التأهل المباشر من التصفيات.

وهو على عكس منتخب النرويج الذي يحتل المركز الثامن في التصنيف الثاني، والذي جعله ينتظر نتائج المنافسين من أجل معرفة مصيره.

الآن بات على النرويج الانتظار لـ كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك من أجل المحاولة للمشاركة الرابعة في المونديال بعد غياب منذ 1998.

أما عن اليورو فالانتظار سيطول ليصبح 28 عاما في 2028 وربما يكون أكثر لهالاند ورفاقه.