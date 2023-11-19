تصفيات يورو 2024 - فرنسا تكتسح جبل طارق بـ 14 هدفا.. وهولندا تلتحق بركب المتأهلين

لن نعّد الأهداف والأرقام في هذا التقرير لأن منتخب فرنسا حقق نتيجة تاريخية بالفوز على جبل طارق بنتيجة 14-0 في تصفيات يورو 2024.

وحجز أيضا منتخب هولندا بطاقة تأهله لنهائيات يورو 2024 بالفوز على أيرلندا بهدف دون رد عن المجموعة الثانية.

لنبدأ بمباراة فرنسا ضد جبل طارق.

دفع ديديه ديشامب المدير الفني للديوك بالقوة الضاربة ومن بينهم وارين زائير أميري الذي أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك بقميص منتخب فرنسا، بعمر 17 عاما و255 يوما، بعد كل من فيليكس فيال (17 عاما و76 يوما) وماوريس جاستايجر (17 يوما و128 يوما).

وبعد 5 دقائق فقط من عمر اللقاء تقدم منتخب فرنسا بفضل هدف عكسي من إيثان سانتوس، وآخر من ماركوس تورام.

وفي الدقيقة 16 سجل وارين هدف فرنسا الثالث من صناعة كينجسلي كومان.

وأصبح ثاني أصغر لاعب شاب يسجل هدفا بقميص منتخب فرنسا بعد ماوريس جاستايجر (17 يوما و156 يوما) عندما هز شباك سويسرا عام 1914.

وبعد دقيقتين فقط تعرض الشاب الفرنسي للإصابة بعد تدخل عنيف من إيثان سانتوس الذي طُرد وخرج زائير وعوضه يوسف فوفانا.

ومن بعد ذلك انتقم منتخب فرنسا من أجل زميلهم الشاب.

سجل كيليان مبابي الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 30 ثم صنع الخامس لجوناتان كلاوس في بعد 4 دقائق.

وأضاف كينجسلي كومان الهدف السادس في الدقيقة 36، وبعد دقيقة واحدة سجل البديل يوسف فوفانا الهدف السابع من صناعة مبابي.

في الشوط الثاني سجل أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 63، ثم تبعه كومان بالهدف التاسع.

البديل عثمان ديميبلي سجل العاشر في الدقيقة 73 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.

ثم سجل مبابي هدفين في الدقيقة 74، ثم آخر من منتصف الملعب في الدقيقة 82 جعلته يعزز غلته لهاتريك.

وأبى أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا أن يخرج صفر اليدين فسجل ثنائية في الدقيقتين 89 و91.

14 هدفا هي حصيلة كتيبة ديشامب في مباراة اليوم بعدما سجلت من قبل 13 هدفا في المباريات الست السابقة في التصفيات الأوروبية.

الفوز عزز صدارة فرنسا بـ 21 نقطة بدون هزيمة قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد اليونان.

وبذلك أصبح ذلك أكبر فوز لمنتخب فرنسا.

وأصبح منتخب فرنسا صاحب أكبر فوز في تصفيات اليورو تاريخيا متفوقا على ألمانيا في 2006 عندما اكتسحت سان مارينو 13-0.

وأصبح جيرو أول لاعب يسجل لمنتخب فرنسا وهو بعمر 37 عاما.

ووصل كيليان مبابي للهدف رقم 300 في مسيرته بقميص المنتخب والأندية قبل أن يتمم عامه الـ 25، رقم لم يصل له نيمار أو ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

وسجل مبابي 3 هاتريك بقميص منتخب بلاده وفقط يسبقه جوست فونتين صاحب الـ 5 هاتريك مع منتخب فرنسا.

كما أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في عامين متتاليين لمنتخب فرنسا، حيث سجل 12 هدفا في 2022 و10 في 2023.

وبات أول قائد في تاريخ منتخب فرنسا يفوز بأول 8 مباريات له وهو مرتديا شارة القيادة منذ بداية اللقاء.

هولندا × أيرلندا

وبفضل هدف فوت فيجورست في بداية اللقاء حسم منتخب هولندا تأهله ليورو 2024.

ورفع منتخب هولندا رصيده 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن اليونان قبل جولة واحدة على النهاية.

ويتفوق منتخب هولندا في المواجهات المباشرة على اليونان حيث فاز ذهابا وإيابا بنتيجتي 3-0 و1-0.

بطل يورو 1988 تأهل للمرة الـ 11 في تاريخه للبطولة الأوروبية، ويأمل أن يكرر ما فعله منذ 35 عندما حقق لقبه الوحيد على الأراضي الألمانية.