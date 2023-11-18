تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على جنوب السودان في المباراة الـ100 لـ ماني

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

فاز منتخب السنغال على جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026.

وشارك ساديو ماني في المباراة الـ100 له مع السنغال وتمكن من تسجيل ثنائية وصناعة آخر قبل أن يخرج في الدقيقة 63.

وافتتح بابي ماتار سار التسجيل للسنغال في الدقيقة الأولى من صناعة ماني.

وضاعف ماني النتيجة في الدقيقة السادسة من صناعة حبيب ديالو، وأضاف لامين كامارا الهدف الثالث وصنعه إدريسا جانا جي.

وعاد ماني ليختم أهداف السنغال في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سجلها مباشرة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب السنغال ليصل للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية لكن فارق الأهداف لصالح السنغال.

ويأتي منتخب السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد توجو.

بينما تحتل موريتانيا المركز الخامس بدون رصيد بالتساوي مع جنوب السودان، لكن فارق الأهداف لموريتانيا

السنغال ساديو ماني كأس العالم 2026 السودان
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