تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على جنوب السودان في المباراة الـ100 لـ ماني
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 22:54
كتب : FilGoal
فاز منتخب السنغال على جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026.
بابي ماتار سار
النادي : توتنام هوتسبر
ساديو ماني
النادي : النصر
وشارك ساديو ماني في المباراة الـ100 له مع السنغال وتمكن من تسجيل ثنائية وصناعة آخر قبل أن يخرج في الدقيقة 63.
#Sadio100 ✨❤️ pic.twitter.com/xcDMpHhA0p— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 18, 2023
وافتتح بابي ماتار سار التسجيل للسنغال في الدقيقة الأولى من صناعة ماني.
وضاعف ماني النتيجة في الدقيقة السادسة من صناعة حبيب ديالو، وأضاف لامين كامارا الهدف الثالث وصنعه إدريسا جانا جي.
وعاد ماني ليختم أهداف السنغال في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سجلها مباشرة.
بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب السنغال ليصل للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية لكن فارق الأهداف لصالح السنغال.
ويأتي منتخب السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد توجو.
بينما تحتل موريتانيا المركز الخامس بدون رصيد بالتساوي مع جنوب السودان، لكن فارق الأهداف لموريتانيا