رومانو يوضح إصابة أونانا وموقفه من المشاركة مع مانشستر يونايتد

تعرض أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون ومانشستر يونايتد لإصابة مع مباراة لمنتخب بلاده ضد موريشيوس أمس الجمعة.

وخرج أونانا مصابا من المباراة في الدقيقة 81.

وفاز منتخب الكاميرون ضد موريشيوس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" أن إصابة أونانا في الكتف ولا تبدو خطيرة فالمؤشرات الأولية جيدة.

وأضاف رومانو أن أونانا سيستطيع اللعب مع مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وبالتالي سيكون جاهزا للعب مباراة فريقه ضد إيفرتون يوم 26 من الشهر الجاري.

🚨🔴 Understand initial indications on André Onana injury are optimistic. It’s a shoulder problem but doesn’t look like a serious one. Told Onana is expected to be fit for the upcoming games with Man United. pic.twitter.com/JdgEbW9SH8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023

وسيواجه الشياطين الحمر ضد إيفرتون في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل لم يكشف رومانو موقف الحارس البالغ من العمر 27 عاما من المشاركة في المباراة المقبلة للكاميرون ضد ليبيا يوم الثلاثاء القادم.

وتتصدر الكاميرون جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ليبيا لكن فارق الأهداف لمنتخب الأسود.

وتأتي أنجولا في المركز الثالث بالتساوي مع كاب فيردي بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب إسواتيني وموريشيوس بدون نقاط.