ماركا: ريال بيتيس اقتنع بالتعاقد الدائم مع مدافع برشلونة

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

شادي رياض

اقتنع ريال بيتيس بالتعاقد مع شادي رياض مدافع الفريق الحالي والسابق لبرشلونة، بعد الأداء المرضي الذي قدمه رفقته.

وانتقل المدافع المغربي إلى ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ويوجد بند إعارة شراء لبرشلونة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقرر بيتيس أن يفعل بند أحقية الشراء من برشلونة مقابل 3 مليون يورو، بعد اقتناع مانويل بيليجريني المدير الفني للفريق برياض.

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وكشفت الصحيفة أن لبرشلونة أحقية إعادة الشراء مقابل 7 مليون يورو.

وينتهي عقد شادي مع النادي الكتالوني في صيف 2025.

ولعب المدافع البالغ من العمر 20 عاما 9 مباريات مع الفريق الأندلسي 9 مباريات بواقع 8 لقاءات في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل رياض المركز الـ12 في قائمة أكثر اللاعبين استخلاصا في الدوري الإسباني بمعدل 4.5 مرة في المباراة الواحدة.

ويحتل بيتيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ30 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني ريال بيتيس المغرب شادي رياض
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