مؤتمر مدرب سيراليون: جاهزون لمواجهة مصر.. وسنهاجم لأجل الفوز

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

أميدو كريم - المدير الفني لـ سيراليون

أعلن أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون عن نيته للهجوم أمام مصر في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال كريم في المؤتمر الصحفي: "المباراة القادمة ستكون صعبة. لقد حضرنا جيدا لمواجهة مصر ولدينا الثقة قبل خوض المباراة".

وعن صعوبة اللعب خارج الأرض في ليبيريا بدلا من سيراليون قال: "إنه عيب أفقدنا الأفضلية ولكنه ليس خطأنا بل هي قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

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وتابع "اخترنا ليبيريا لأنها قريبة لنا وطقسها مناسب لنا وكل الظروف تكون مهمة على أرض الملعب كما تعرفون".

وواصل "يمكنني أن أخبركم أننا متحضرين بأفضل شكل لمواجهة مصر التي تملك فريق قوي، ونحن مستعدون للمواجهة".

وعن مقاربة المباراة بالهجوم أو الدفاع قال: "كما نقول دائما، في كرة القدم لتفوز عليك أن تهاجم. لن نكتفي بالتراجع بل سنهاجم لنحصل على النتيجة".

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي في الجولة الأولى بنتيجة 6-0.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.

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