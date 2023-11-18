مؤتمر لاعب سيراليون: نعرف حجم المهمة أمام مصر.. وسنواجه صلاح أحد أفضل لاعبي العالم

أبدى عثمان كاكاي لاعب منتخب سيراليون اعتقاده أن الروح عالية في معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة مصر ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال كاكاي في المؤتمر الصحفي: "الروح في المعسكر عالية واللاعبون يستمتعون. نعرف نوع المهمة التي أمامنا ونحن جاهزون لها".

وأضاف "اللاعبون لديهم الجوع والرغبة في القتال لأجل البلاد".

وتابع "مصر فريق من القمة في إفريقيا ولديه العديد من اللاعبين الأفضل مثل محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع كاكاي "إنه واحد من أقوى الفرق في إفريقيا. سنواجهه غدا وسنحاول تحقيق نتيجة جيدة".

واختتم "أنا متحمس لخوض المباراة. مصر لديها لاعبين رائعين وبالتأكيد يجب أن نهاجم بالتكتيك الصحيح لنحصل على النتيجة".

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي في الجولة الأولى بنتيجة 6-0.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.