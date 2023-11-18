مران الزمالك - الونش بقناع الأكسجين في المرحلة الأخيرة من التأهيل

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب معتمد جمال اللاعبين مواصلة العمل والتركيز في التدريبات بكل قوة وتنفيذ المطلوب من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة إفريقيا ومحليا.

وحرص جمال وأحمد مجدي المدرب المساعد على شرح بعض الأفكار والأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذه خلال مران اليوم استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات صباحية اليوم السبت وفقا لقرار الجهاز الفني بخوض المران على فترتين.

و تم التركيز خلال المران الصباحي على الجانب البدني من خلال أداء تدريبات خاصة بتقوية العضلات والمرونة وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

وصعد الجهاز الفني الثنائي هشام فؤاد و محمد إبراهيم من فريق 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويجيد هشام فؤاد اللعب في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد إبراهيم كظهير أيمن، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق مواليد 2005.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة، حيث قرر الجهاز تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غداً الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، تدريبات على هامش المران ركز خلالها محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق مع الثلاثي على بعض الجوانب الفنية الخاصة منها التعامل مع العرضيات و التسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى جوانب فنية أخرى.

وحرص عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز استعداداً للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات أفريقية ومحلية مهمة.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران ركز خلالها الجهاز على نقل الكرة من لمسة واحدة بالشكل السريع، وبعض الأمور الخاصة بإنهاء الهجمة بشكل سليم.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشهدت التقسيمة حماس وندية من اللاعبين للظهور بأفضل صورة.

وخاض محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، باستخدام "قناع التدريب الأكسجيني" الذي تم استقدامه لخوض المران بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

وعقب ذلك أدى الثنائي مجموعة من التدريبات الخفيفة بالكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.