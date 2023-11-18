تصفيات كأس العالم - منتخب مصر بزيه التقليدي ضد سيراليون

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يظهر منتخب مصر خلال مواجهة سيراليون بطاقمه الأساسي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون غدا الأحد في السادسة مساءً في لقاء يقام في ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

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ويرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي في الجولة الأولى بنتيجة 6-0.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.

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منتخب مصر سيراليون تصفيات كأس العالم 2026
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