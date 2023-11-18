مؤتمر زيزو: نحاول بناء شخصية جديدة لـ منتخب مصر مبنية على الفوز

كشف أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر عن الفريق يحاول بناء شخصية جديدة مبنية على الفوز هدفها التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون غدا الأحد في السادسة مساءً في لقاء يقام في ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ضد سيراليون ستكون صعبة، وجاهزون بشكل جيد وبإذن الله نعود بنتيجة إيجابية".

وأكمل "بالتأكيد أكون سعيدا لتمثيل منتخب مصر، والكل يسعى لتحقيق حلم مصر بالمشاركة في كأس العالم، الجيل الحالي يحاول بناء شخصية جديدة مبنية على الفوز".

وأتم "سواء كنت متواجدا أو لا، هدفنا واحد وهو التأهل لكأس العالم، وبدأنا بشكل جيد ونريد المواصلة في لقاء الغد".

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.