بهدف تاو.. جنوب إفريقيا تنتصر على بنين بثنائية

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصارا هاما ضد بنين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك بيرسي تاو لاعب الأهلي في المباراة كاملة.

وسجل تاو الهدف الأول لجنوب إفريقيا في الدقيقة الثانية بعدما تسلم الكرة منفردا وتمكن من إنهاء الكرة في الشبكة.

وأضاف خوليسو موداو الهدف الثاني في الدقيقة 47 من الشوط الأول بعدما ارتدت الكرة له من ساتورنين ألاجبي حارس مرمى بنين ليسجل الهدف الثاني للبافانا بافانا.

وقلص ستيف مونيي الفارق لبنين في الدقيقة 70 بعدما استقبل عرضية من الجهة اليُمنى وسددها مباشرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بهذه النتيجة وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا للنقطة الثالثة ويتصدر المجموعة.

بينما يحتل منتخب ليسوتو وصافة المجموعة بنقطة واحدة بالتساوي مع نيجيريا ورواندا وزيمباباوي بالترتيب بسبب قادة فارق الأهداف.

وتتذيل بنين المجموعة بدون نقاط.

بنين جنوب إفريقيا التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الأهلي بيرسي تاو
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