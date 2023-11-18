بهدف تاو.. جنوب إفريقيا تنتصر على بنين بثنائية

حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصارا هاما ضد بنين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك بيرسي تاو لاعب الأهلي في المباراة كاملة.

وسجل تاو الهدف الأول لجنوب إفريقيا في الدقيقة الثانية بعدما تسلم الكرة منفردا وتمكن من إنهاء الكرة في الشبكة.

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⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️



Percy Tau got an opener for South Africa!



𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 🇿🇦 1⃣➖0⃣ 🇧🇯 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐧



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وأضاف خوليسو موداو الهدف الثاني في الدقيقة 47 من الشوط الأول بعدما ارتدت الكرة له من ساتورنين ألاجبي حارس مرمى بنين ليسجل الهدف الثاني للبافانا بافانا.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Khuliso Mudau has doubled the lead for South Africa! 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 🇿🇦 2⃣➖0⃣ 🇧🇯 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐧 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 1 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P 📱 SABC+ 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #2026FIFAWCQ pic.twitter.com/ZGHyHKjbaw — SABC Sport (@SABC_Sport) November 18, 2023

وقلص ستيف مونيي الفارق لبنين في الدقيقة 70 بعدما استقبل عرضية من الجهة اليُمنى وسددها مباشرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Benin have reduced the margin! 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 🇿🇦 2⃣➖1⃣ 🇧🇯 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐧 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 1 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P 📱 SABC+ 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #2026FIFAWCQ pic.twitter.com/Xt6aNKgyGt — SABC Sport (@SABC_Sport) November 18, 2023

وانتهت المباراة بهذه النتيجة وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا للنقطة الثالثة ويتصدر المجموعة.

بينما يحتل منتخب ليسوتو وصافة المجموعة بنقطة واحدة بالتساوي مع نيجيريا ورواندا وزيمباباوي بالترتيب بسبب قادة فارق الأهداف.

وتتذيل بنين المجموعة بدون نقاط.