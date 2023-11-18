مران وحيد لمنتخب مصر في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون

يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

المباراة والمقرر لها غدا الأحد ستقام في ليبيريا لعدم اعتماد كاف لملاعب سيراليون.

وسيخوض منتخب مصر مرانا وحيدا في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون.

المران سيكون على ملعب صامويل كانيون والمقرر أن يستضيف المباراة غدا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى ليبيريا في الحادية عشر مساء أمس.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل بالقاهرة، بينما تعادلت سيراليون مع إثيوبيا بدون أهداف بالمغرب.