مران وحيد لمنتخب مصر في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

المباراة والمقرر لها غدا الأحد ستقام في ليبيريا لعدم اعتماد كاف لملاعب سيراليون.

وسيخوض منتخب مصر مرانا وحيدا في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون.

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المران سيكون على ملعب صامويل كانيون والمقرر أن يستضيف المباراة غدا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى ليبيريا في الحادية عشر مساء أمس.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل بالقاهرة، بينما تعادلت سيراليون مع إثيوبيا بدون أهداف بالمغرب.

منتخب مصر ليبيريا
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