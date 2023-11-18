احتاج لدقيقتين فقط.. بيرسي تاو يسجل هدفا ضد بنين في تصفيات كأس العالم 2026

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

بيرسي تاو جنوب إفريقيا

احتاج بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا لدقيقتين فقط لتسجيل هدفا مع بلاده ضد بنين.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع بنين مساء اليوم السبت في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسلم بيرسي تاو الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول لبلاده.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة في التصفيات بجوار كل من بنين وزيمبابوي ورواندا ونيجيريا وليسوتو.

وخاض بيرسي تاو 37 مباراة مع جنوب إفريقيا سجل خلالهم 13 هدفا وصنع خمسة آخرين قبل لقاء اليوم.

تصفيات كأس العالم جنوب إفريقيا بيرسي تاو
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