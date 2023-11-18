احتاج لدقيقتين فقط.. بيرسي تاو يسجل هدفا ضد بنين في تصفيات كأس العالم 2026
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:26
كتب : FilGoal
احتاج بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا لدقيقتين فقط لتسجيل هدفا مع بلاده ضد بنين.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع بنين مساء اليوم السبت في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتسلم بيرسي تاو الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول لبلاده.
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة في التصفيات بجوار كل من بنين وزيمبابوي ورواندا ونيجيريا وليسوتو.
وخاض بيرسي تاو 37 مباراة مع جنوب إفريقيا سجل خلالهم 13 هدفا وصنع خمسة آخرين قبل لقاء اليوم.
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⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️— SABC Sport (@SABC_Sport) November 18, 2023
Percy Tau got an opener for South Africa!
𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐟𝐚𝐧𝐚 🇿🇦 1⃣➖0⃣ 🇧🇯 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐧
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