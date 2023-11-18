Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:08

كتب : شادي نبيل عبد الرحمن فوزي

half life

أعلن متجر Steam المتخصص في ألعاب الكومبيوتر إتاحة لعبة Half Life بشكل مجاني بمناسبة الجمعة البيضاء.

وأشار steam إلى أن اللعبة ستكون متاحة مجانا حتى الساعة الثامنة مساء يوم 20 نوفمبر.

إتاحة اللعبة مجانا حتى يوم 20 نوفمبر يعني إنك إذا قمت بتحميلها قبل ذلك التاريخ ستظل معك للأبد ولن تتوقف عن العمل عقب نهاية تلك الفترة.

أخبار متعلقة:
بسبب قبلته لهيرموسو.. عقوبة كبيرة من المحكمة الرياضية لـ روبياليس منتخب النرويج يعلن إصابة هالاند النني: تجديد تعاقدي مع أرسنال أفضل أيام حياتي.. وهذا الأمر جعلني أقوى تقرير: توماس بارتي لعب مباراته الأخيرة مع أرسنال

No description available.

السعر الأصلي للعبة هو 10 دولار على Steam وشرائها أو الحصول عليها مجانا من المتجر يعني قدرتك على لعبها بشكل مجاني.

تحميل Half life يأتي بقدر كبير من الذكريات لجيل التسعينيات الذي اعتاد لعك تلك اللعبة على أجهزة الكومبيوتر في طفولته.

No description available.

إصدار اللعبة لأول مرة كان في عام 1998 لذلك فإن مواليد التسعينيات كانوا أكثر من مارسها أثناء طفولتهم لأنها كانت بمثابة الطفرة في ذلك التوقيت.

Half life لا تحتاج للكثير من الإمكانيات ولكن بإمكانك تنزيلها على أقل قدر من الإمكانيات لأجهزة الكومبيوتر المتواجدة حاليا.

gaming Half life
نرشح لكم
Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد Gaming - بلاي ستيشن 5 ينتظر The Last of US 2 Gaming - من مسلسل Invincible.. شخصيات جديدة تنضم للعبة Fortnite Gaming - جون منير يكشف تفاصيل التعاقد مع إنتر ميامي Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام Gaming - تخفيضات كبيرة على سعر اشتراك PS plus بمناسبة Black Friday Gaming - إتاحة Assassin's Creed Odyssey مجانا للمشتركين في PS plus
أخر الأخبار
مران وحيد لمنتخب مصر في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون 8 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - تونس تفقد بن رمضان أمام مالاوي 43 دقيقة | الوطن العربي
ضربة أخرى قوية لريال مدريد.. ذا أثليتك: إصابة فينيسيوس ستمتد لـ 10 أسابيع 51 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - علي فرج إلى نهائي سنغافورة.. ولقب السيدات بلجيكي ساعة | رياضات أخرى
مهاجم أستراليا: مواجهة منتخب فلسطين ستكون عاطفية ساعة | آسيا
احتاج لدقيقتين فقط.. بيرسي تاو يسجل هدفا ضد بنين في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر 2 ساعة | Gamers
رومانو: مهدي بن عطية مديرا رياضيا لـ مارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي