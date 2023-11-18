Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر

أعلن متجر Steam المتخصص في ألعاب الكومبيوتر إتاحة لعبة Half Life بشكل مجاني بمناسبة الجمعة البيضاء.

وأشار steam إلى أن اللعبة ستكون متاحة مجانا حتى الساعة الثامنة مساء يوم 20 نوفمبر.

إتاحة اللعبة مجانا حتى يوم 20 نوفمبر يعني إنك إذا قمت بتحميلها قبل ذلك التاريخ ستظل معك للأبد ولن تتوقف عن العمل عقب نهاية تلك الفترة.

السعر الأصلي للعبة هو 10 دولار على Steam وشرائها أو الحصول عليها مجانا من المتجر يعني قدرتك على لعبها بشكل مجاني.

تحميل Half life يأتي بقدر كبير من الذكريات لجيل التسعينيات الذي اعتاد لعك تلك اللعبة على أجهزة الكومبيوتر في طفولته.

إصدار اللعبة لأول مرة كان في عام 1998 لذلك فإن مواليد التسعينيات كانوا أكثر من مارسها أثناء طفولتهم لأنها كانت بمثابة الطفرة في ذلك التوقيت.

Half life لا تحتاج للكثير من الإمكانيات ولكن بإمكانك تنزيلها على أقل قدر من الإمكانيات لأجهزة الكومبيوتر المتواجدة حاليا.