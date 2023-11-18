تقرير: توماس بارتي لعب مباراته الأخيرة مع أرسنال
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 13:32
كتب : FilGoal
ربما يكون توماس بارتي لاعب أرسنال لعب مباراته الأخيرة مع الفريق في ظل إصابته التي سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري وموعد فتح باب الانتقالات الشتوية.
توماس بارتي
النادي : أرسنال
ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فإن يوفنتوس مهتم بضم اللاعب الغاني صاحب الـ30 عاما.
وأوضح التقرير أن المدير الرياضي ليوفنتوس، كريستيانو جيونتولي سافر إلى لندن والتقى اللاعب ليستطلع رأيه بشأن الانتقال معارا إلى إيطاليا.
وذكر التقرير أن أرسنال يرغب في الحصول على 30 مليون يورو جراء التخلي عن اللاعب بشكل نهائي.
لكن يوفنتوس يرغب في ضم بارتي معارا وليس نهائيا.
وعانى بارتي من كثرة الإصابات خلال الموسم الجاري ولم يشارك مع الفريق سوى خمس مرات فقط بإجمالي 314 دقيقة.
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