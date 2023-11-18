"حلم لويس دياز هو اللعب في برشلونة"

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

لويس دياز

كشف مانويل، والد لويس دياز لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا عن حلمه بتمثيل نادي برشلونة.

لويس دياز

النادي : ليفربول

وقال والد لويس دياز لموقع "وين سبورتس" اليوم السبت: "الحقيقة هي أنني أعرف القليل عن برشلونة في اللحظة الحالية".

وواصل "لويس مشجع حقيقي ومخلص لبرشلونة وحلمه هو الذهاب إلى هناك".

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وأردف "أود شكر بورتو وليفربول على طريقة ترحيبهما واستقبالهما لنجلي، لويس لاعب بإمكانه الفوز بسهولة بسبب تواضعه وعمله وتفانيه فهو لاعب منضبط للغاية".

وأتم "لن تكون هناك مشكلة إن انتقل لويس إلى برشلونة لأنه فريق كبير وواحد من أفضل الفرق في العالم".

وسجل لويس دياز هدفين قاد بهما كولومبيا للفوز على البرازيل بهدفين لهدف في خامس جولات التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت تلك التصريحات عقب أيام من إطلاق سراح والد لويس دياز عقب عملية خطفه حيث استمر قيد الحجز لـ12 يوما.

وتمت عملية الخطف من قبل جيش التحرير الوطني وهي حركة معارضة كولومبية.

برشلونة ليفربول لويس دياز
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