المزيد من الضربات لتين هاج.. إصابة راشفورد

أصيب ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد أثناء خوضه لمباراة مع منتخب بلاده إنجلترا ضد مالطا.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد

وفاز منتخب إنجلترا مساء أمس الجمعة على مالطا في ملعب ويمبلي بهدفين دون رد في سابع جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وكان ترينت ألكسندر أرنولد وراشفورد يحاولان اللحاق بالكرة وبينما استطاع الأول اللحاق بها اصطدم مع زميله الذي سقط أرضا واضطر الجهاز الطبي للدخول لعلاجه.

وبعدها اضطر راشفورد للخروج مستبدلا في الدقيقة 61.

ولم يتم الكشف عن طبيعة إصابة راشفورد حتى الآن.

وحدث ذلك بعد وقت قليل من إصابة أندري أونانا حارس مرمى يونايتد مع منتخب بلاده الكاميرون واضطراره للخروج مستبدلا من مواجهة موريشيوس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعاني إريك تين هاج مدرب يونايتد الأمرين بكثرة الإصابات في فريقه مثل ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو ولوك شو وكريستيان إريكسن وراسموس هويلوند.