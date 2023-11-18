مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة.. هولندا وفرنسا وكرواتيا وتصفيات إفريقيا

تقام اليوم العديد من المباريات خلال فتر التوقف الدولي ما بين التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والمؤهلة ليورو 2024.

ويلتقي متخب جنوب إفريقيا مع بنين في الثالثة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويواجه منتخب السنغال منافسه جنوب السودان في التاسعة مساء عبر القناة ذاتها.

ويلتقي منتخب هولندا مع أيرلندا في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيواجه منتخب فرنسا منافسه جبل طارق في الوقت ذاته.

ووديا سيواجه منتخب ألمانيا منافسه تركيا في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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