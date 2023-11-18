تصفيات كأس العالم - مشاركة ديانج.. ورقم قياسي لـ كوت ديفوار وإصابة أونانا وفوز تونس

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا تاريخيا على سيشيل بتسعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعتبر هذا الفوز هو الأكبر لمنتخب الأفيال في تاريخهم متفقوقا على فوزهم ضد مدغشقر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الفوز عليهم بستة أهداف دون رد.

وافتتح سيباستيان هالر التهديف لكوت ديفوار في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وضاعف إبراهيم سانجاري النتيجة في الدقيقة 24.

وأحرز سيمون أدينجرا الهدف الثالث في الدقيقة 36، وترك هالر ركلة جزاء ثانية لكوت ديفوار لصالح كريم كوناتي ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 40.

وسجل سيكو فوفانا الهدف الخامس في الدقيقة 60، وأحرز حامد تراوري الهدف السادس في الدقيقة 70، وسدد جان فيليبي كراسو ركلة جزاء في الدقيقة 84 ليكون الهدف السابع وضربة الجزاء الثالثة لكوت ديفوار في المباراة.

وعاد تراوري ليسجل الهدف الثامن لمنتخب بلاده والثاني له في الدقيقة 94، وأنهى كوناتي أهداف كوت ديفوار في الدقيقة 95 ليضيف ثاني أهدافه.

بهذا الفوز تصدرت كوت ديفوار المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع بوروندي والجابون، بينما أتت جامبيا في المركز الرابع بالتساوي مع كينيا وسيشيل بالترتيب دون رصيد، بعد احتساب فارق الأهداف.

الكاميرون × موريشيوس

انتصرت الكاميرون على موريشيوس بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل أهداف منتخب الأسود براين مبويمو في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وتأخر قتل المباراة حتى الدقيقة 87 إذ ضاعف جورجيس كفين نكودو النتيجة.

وأنهى فرانك ماجري أهداف الكامبيرون في الدقيقة 92.

وخرج أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون ومانشستر يونايتد في الدقيقة 81 بسبب الإصابة.

وبذلك خطفت الكاميرون صدارة المجموعة من ليبيا، بالرغم من فوز المنتخب الليبي على إسواتيني بهدف دون رد إلا أن فارق الأهداف لصالح الكاميرون.

وتأتي أنجولا في المركز الثالث بالتساوي مع كاب فيردي بنقطة واحدة، ويتذيل إسواتيني وموريشيوس ترتيب المجموعة بالترتيب بدون رصيد.

تونس × ساو تومي

تمكن تونس من الفوز على ساو تومي بأربعة أهداف دون رد.

وأحرز ياسين مرياح الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 37، وسجل يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وأضاف حمزة رفيعة الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 79، واختتم فراس بن العربي أهداف تونس في الدقيقة 88

وتتصدر كل من تونس وغينيا الاستوائية ومالاوي المجموعة على التوالي بثلاث نقاط، بينما تتذيل ليبيريا وناميبيا وساو تومي بالترتيب بدون نقاط.

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مالي × تشاد

هزم منتخب مالي تشاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك أليو ديانج لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي وخرج في الدقيقة 58.

وبدأ كاموري دومبيا أهداف مالي في الدقيقة 45، وتعادل ماريوس موانديلمادجي لاعب تشاد في الدقيقة 53.

وتقدم يوسف نياكاتي هدف التقدم لمالي في الدقيقة 77، وقتل إبراهيما سيسوكو آمال تشاد في التعادل بتسجيله الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 81.

وتتصدر جزر القمر المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع مالي وغانا بالترتيب لكن فارق الأهداف لصالح المنتخب العربي.

بينما يتذيل كل من مدغشقر وإفريقيا الوسطى وتشاد المجموعة على التوالي بدون نقاط.