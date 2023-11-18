لن يشارك أمام الأرجنتين.. البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور والتي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وأصيب نجم السامبا في الدقيقة 27 وخرج مبكرا في لقاء خسره منتخب البرازيل بنتيجة 2-1.

وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي فإن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فينيسيوس جونيور في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".

وسيغيب فيني عن مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها في ملعب ماراكانا.

وبحسب التقارير فإن فيرناندو دينيز لن يضم بديلا للاعب الذي سيعود إلى مدربد من أجل مواصلة علاجه.

ويعاني منتخب البرازيل من سلسلة غيابات بسبب الإصابات أبرزها إيدرسون ودانيلو وكاسيميرو ونيمار وريتشارلسون.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في سلم ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.