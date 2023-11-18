لن يشارك أمام الأرجنتين.. البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 00:27

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور والتي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وأصيب نجم السامبا في الدقيقة 27 وخرج مبكرا في لقاء خسره منتخب البرازيل بنتيجة 2-1.

وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي فإن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فينيسيوس جونيور في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".

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وسيغيب فيني عن مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها في ملعب ماراكانا.

Vinicius Jr. reinforces fight against racist attacks in football

وبحسب التقارير فإن فيرناندو دينيز لن يضم بديلا للاعب الذي سيعود إلى مدربد من أجل مواصلة علاجه.

ويعاني منتخب البرازيل من سلسلة غيابات بسبب الإصابات أبرزها إيدرسون ودانيلو وكاسيميرو ونيمار وريتشارلسون.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في سلم ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.

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