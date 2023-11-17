الأهلي: استبعاد أو ضم لاعبين لمنتخب مصر شأن يخص جهازه الفني

شدد خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي أن النادي لم يتخذ أي موقف بعد استبعاد لاعبيه من معسكر منتخب مصر.

واستبعد منتخب مصر ثنائي الأهلي: إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي بسبب "عدم الالتزام والنظام". (طالع التفاصيل)

وقال بيبو عبر الموقع الرسمي للنادي: "استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شؤون فريقنا".

وأضاف "كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن".

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026.

ماذا حدث؟

خصص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مرانا للبدلاء الذي لم يشاركوا في المباراة والمستبعدين بعد لقاء جيبوتي والذي انتهى بالفوز 6-0.

وحرص البرتغالي على متابعة المران بنفسه ولاحظ رعونة الثلاثي خلال الحصة التدريبية.

واجتمع فيتوريا مع الثلاثي عقب العودة للفندق وانفعل قائلا: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". وقرر استبعادهم من السفر.

واتفق المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد غرابة مدير المنتخب ومسؤولي اتحاد الكرة على استبعاد الثلاثي وصياغة القرار الرسمي بـ "عدم النظام والالتزام" لتكون رسالة بأن هذين العنصرين رقم 1 بالنسبة له.

ثم طلب البرتغالي حضور جميع اللاعبين بلا استثناء وأخطرهم قائلا: "قميص منتخب مصر أهم وفوق أي شخص، ومن يفتعل المشاكل ويحاول الخروج عن النص أو النظام ليس له مكانا لدي مهما كان اسمه، وهذا الكلام ينطبق على الجميع بدون استثناء".

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المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️



• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا المركزين الثاني والثالث بعد التعادل السلبي.

وتتبقى مباراة لنهاية لقاءات الجولة الأولى بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو.